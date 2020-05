Faillissement Sporting zorgt voor vraagtekens in Lokers jeugdvoetbal: “Samenwerking tussen clubs dringt zich op” Yannick De Spiegeleir

02 mei 2020

12u53 4 Lokeren Op de jongste gemeenteraad stond gemeenteraadslid Eddy Van Bockstal (N-VA) stil bij het faillissement van Sporting Lokeren en de gevolgen voor het jeugdvoetbal in Lokeren. Het stadsbestuur zegt dat elk spelertje zijn gading zal vinden bij de verschillende Lokerse ploegen. “We verwachten de komende weken meer duidelijkheid als de inschrijvingen op gang komen.”

“De gerenommeerde jeugdopleiding van Sporting gaat van eliteniveau, de top van België, naar het gewestelijke niveau, het absolute minimum. Dit druist zwaar in tegen ‘de lat hoog leggen’, de mentaliteit die er op Sporting Lokeren altijd heerste. Hoe gaat de stad er mee voor zorgen dat er terug kwaliteitsvol jeugdvoetbal wordt aangeboden? Het provinciale niveau is nu het maximaal haalbare binnen onze stad op dit moment. Zelfs steden als Hamme en Temse hebben interprovinciaal voetbal ter beschikking”, vraagt Van Bockstal zich af.

Kwaliteitsvol jeugdvoetbal

Ook Bart De Maesschalck, afdelingssecretaris bij N-VA Lokeren en tot voor kort trainer bij de jeugd van Sporting Lokeren uit zijn bedenkingen. “Het voormalige jeugdbestuur zat wel aan tafel voor de onderhandelingen van de investeerders met VW Hamme en Zelzate maar in het Temseverhaal zijn zij niet betrokken. Ik vraag mij vooral af hoe het in de toekomst zal zijn. Wanneer SKL Doorslaar een interprovinciale ploeg wordt en KSC Lokeren- Temse op termijn ook in Lokeren terug kwalitatief wil werken, gaat dit ontzettend veel problemen opleveren. Samenwerking dringt zich op om kwaliteitsvol jeugdvoetbal te kunnen aanbieden op Lokers grondgebied.”

Voor elk spelertje een ploeg

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) en schepen van Sport Marjoleine de Ridder (CD&V) hebben vertrouwen op een goede afloop. “Vorige week maandag werd het faillissement van NV Sporting Lokeren uitgesproken en bleek dat onderhandelingen met Hamme en Zelzate waren afgesprongen. Er was dus helemaal géén voetbal meer op de Daknamsite op dat moment. Vorige week woensdag bracht de heer Hans Van Duysen ons op de hoogte van een overeenkomst met KSV Temse. De stad was niet betrokken bij deze onderhandelingen, maar we waren natuurlijk bijzonder tevreden dat met dit akkoord voetbal terug verankerd was op de Daknamsite. De stad staat dus volledig achter dit akkoord. Dit heeft het bijzonder positief gevolg dat al die gewezen Sporting-spelertjes terug kunnen voetballen. Dat kan niet meer in elite-jeugdvoetbal (enkel voor profclubs, nvdr.), maar dat kan wel op Interprovinciaal niveau bij Lokeren - Temse) , op provinciaal niveau via SKL Doorslaar die bereid zijn de gewezen Sporting-spelers op dat niveau op te vangen, en dat kan op gewestelijk niveau bij Lokeren -Temse of bij Eksaarde of Daknam. De jeugdspelers hadden tot 1 mei blijkbaar om zich uit te schrijven bij een ploeg en kunnen zich inschrijven bij een andere ploeg. Pas in de loop van volgende week zal er dus een zicht zijn op het aantal spelertjes dat zich ingeschreven heeft op al die niveaus en in al die ploegen. Maar zoals wij het nu ervaren, zal elk geïnteresseerd spelertje kunnen voetballen. Begin vorige week zag dat er nog anders uit. We komen er wel”, besluiten de burgemeester en schepen.

Informatieronde

Ook het nieuwe jeugdbestuur van Lokeren – Temse vertrouwt in een goede afloop. “We hebben deze week een informatieronde gehouden met alle partijen: Lokeren, Eksaarde, Daknam, Doorslaar en Temse. We hebben ons samen voorzitter Hans Van Duysen geëngageerd om tot een verbindende oplossing te komen voor alle partijen. Zodat het Lokerse jeugd voetbal terug op de kaart kan gezet worden binnen enkele jaren. En dit gaan we doen met respect voor iedereen.”