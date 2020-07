Extra MRI-toestel voor Waasland in AZ Lokeren Yannick De Spiegeleir

13 juli 2020

16u23 7 Lokeren Vorige vrijdag keurde de Vlaamse regering een besluit goed dat de voorwaarden bepaalt voor de toewijzing van extra MRI-toestellen (NMR-scanners). Met dit besluit ligt de weg open voor minstens 2 extra toestellen in Oost-Vlaanderen, waarvan één in AZ Lokeren, dat nauw samenwerkt met AZ Nikolaas. Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA) reageert tevreden. Vorige en ook huidige legislatuur hamerde hij op de noodzaak ervan voor het Waasland in het Vlaams Parlement.

De NMR-toestellen (Nucleaire Magnetische Resonantie), ook wel MRI (Magnetic Resonance Imaging) of MRT (Magnetische Resonantie Tomograaf) genoemd, vormen een essentieel onderdeel van de medische diagnostiek. NMR-toestellen worden beschouwd als zware medische apparatuur en kunnen dus niet zomaar door ziekenhuizen worden geïnstalleerd. Door het tekort aan MRI-toestellen worden soms CT-scans gebruikt, die echter werken met niet ongevaarlijke röntgenstralen en niet altijd aangewezen zijn. Eind vorig jaar besliste de federale regering –eindelijk- dat er 18 nieuwe MRI-scanners kunnen komen, waarvan 9 in Vlaanderen. Het is Vlaanderen die bepaalt waar ze komen.

Kortere wachttijden in het Waasland

“De zorgregio Waasland telt ongeveer 250.000 inwoners en beschikt over slechts één MRI-toestel in AZ Nikolaas, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen op één toestel per 95.000 inwoners is. De wachttijden in het Waasland lopen voor sommige onderzoeken op tot twee maanden en patiënten moeten zich soms ’s nachts aanbieden omdat de scanner in Sint-Niklaas 24/24 werkt. Met een extra toestel in AZ Lokeren is een eerste belangrijke stap gezet” besluit Vlaamse Parlementslid Koen Daniëls (N-VA).

“Het is een goede zaak voor onze stad dat een bijkomend toestel voor het Waasland in Lokeren komt. Onze inwoners moeten nu immers of naar Sint-Niklaas of naar Gent en dikwijls zelfs door de files naar Antwerpen omdat er te weinig capaciteit is in het Waasland. Met dit extra toestel kunnen we de dienstverlening verhogen” vervolgt Manu Diericx, lid van de Raad van Bestuur van AZ Lokeren en gemeenteraadslid in Lokeren voor N-VA. “Op basis van de programmatiecriteria die in het besluit van de Vlaamse regering staan, kunnen we afleiden dat voor Oost-Vlaanderen naast het AZ Lokeren ook het Sint-Vincentius ziekenhuis in Deinze in aanmerking komt voor zo’n toestel”, zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls.

Mogelijks derde toestel voor Oost-Vlaanderen

Mogelijks kan de provincie nog aanspraak maken op een derde toestel. Ziekenhuisnetwerken kunnen vanaf 2021 op basis van de noden zoals aangegeven in de regionale zorgstrategische plannen een aanvraag indienen voor de resterende toestellen. Ik hoop dus dat op basis van de programmatiecriteria er nog een extra toestel voor het Waasland kan worden toegekend en we op die manier op het Vlaams gemiddelde komen”, besluit Daniëls.