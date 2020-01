Extra maatregelen tegen fileleed industriezone: “Slagboom Spieveldstraat open voor personenwagens tijdens avondspits” Yannick De Spiegeleir

29 januari 2020

14u54 4 Lokeren De stad nam vrijdag maatregelen om de verkeerscirculatie in industriegebied E17/2-3 vlotter te laten verlopen. Deze blijken helaas onvoldoende om het fileleed op te lossen. Na overleg met de politie worden nu enkele tijdelijke bijkomende maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen.

“De nieuwe situatie zal opnieuw gemonitord en geëvalueerd worden”, zegt schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).

Slagboom open

Vanaf donderdagavond zal tussen 16 en 18 uur de slagboom ter hoogte van Spieveldstraat-Bokslaarstraat opengezet worden voor personenwagens, niet voor vrachtwagens. De politie zal hier toezicht op houden. Om de omgeving van de basisschool Bengel niet te belasten zal de maatregel ’s morgens niet worden toegepast. ’s Avonds is de school al uit.

Het eenrichtingsverkeer in de Brandstraat en Moortelstraat blijft behouden.

Wat de situatie ter hoogte van de Heikantstraat betreft, is beslist dat, komende van de verkeerslichten aan de N47, het nog steeds niet mogelijk zal zijn om linksaf de Heikantstraat in te rijden. “We laten echter wél toe dat verkeer komende van Zele vanuit de Heikantstraat weer links de Brandstraat en dus het industriepark in kan rijden”, aldus Van Rysselberghe.