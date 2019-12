Exporuimte stadsmuseum krijgt nieuwe vloer Yannick De Spiegeleir

18 december 2019

19u12 3 Lokeren De tentoonstellingsruimte van het Lokerse stadsmuseum krijgt een nieuwe vloer. De stad raamt de totaalkosten voor de operatie op 60.000 euro.

Vorig jaar werd putten en breuklijnen vastgesteld in de vloer. Oorzaak is het verbrokkelen van de chape boven multiplexplaten die bij een eerdere renovatie van de vloer in 1985 werden aangebracht onder de vloer ter vervanging van de originele plankenvloer.

De bestaande vloerbekleding en chapelaag werd intussen verwijderd door de stadsdiensten en er zal een nieuwe vloer op de originele plankenvloer worden aangebracht, die laatste moet immers behouden blijven in functie van de beschermde status van het stadsmuseum.

Door de renovatie van de bovenverdieping vinden er de komende maanden geen tijdelijke tentoonstelling plaats in het stadsmuseum. De vaste opstelling op het gelijkvloers is wel gewoon toegankelijk.

