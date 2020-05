Expo ‘Blik in de verte’ toont werk van Lokerse fotografen van vroeger en nu: “Absolute pareltjes gevonden in privéarchieven” Yannick De Spiegeleir

29 mei 2020

Op zoek naar een alternatief voor een coronawandeling –of fietstocht in de natuur? Laat je verrassen door de prachtige beelden in de nieuwe gratis tentoonstelling ‘Blik in de verte’ in het stadsmuseum met een selectie uit het werk van 36 Lokerse fotografen van eind 19e eeuw tot nu.

Eigenlijk stond de opening van de tentoonstelling al voor midden maart gepland toen het coronavirus plots de kop opstak. Nu twee maanden later krijgen bezoekers alle tijd en ruimte om de prachtige werken in het stadsmuseum te bewonderen.

“Wie een bezoek wil brengen, dient vooraf te reserveren. Door de coronamaatregelen kunnen we slechts een beperkt aantal bezoekers binnenlaten (op halve dagen 13 en op volledige dagen 20, red.)”, zeg Leen Heyvaert, conservator van het stadsmuseum. “Beperkingen bieden gelukkig ook altijd voordelen. Niks vervelender dan iemand die voor een werk staat in een museum dat je zelf graag wil bekijken. Die kans is nu kleiner”, lacht Heyvaert.

Het was het bestuur van Fotoclub Lokeren dat vijf jaar geleden met het idee op de proppen kwam om een tentoonstelling op poten te zetten rond de honderdste verjaardag van hun vereniging. Op aangeven van Heyvaert werd de tentoonstelling uitgebreid naar het werk van Lokerse fotografen van 1900 tot nu.

Hofleveranciers

Naast een selectie uit het rijke oeuvre van de Fotoclub wordt dus ook het werk van historische en hedendaagse fotografen uit de Durmestad in de kijker gezet. Het historische gedeelte brengt de bezoeker terug naar de tijd van analoge fotografie. “In privéarchieven hebben we absolute pareltjes teruggevonden die zelfs teruggaan tot de tweede helft van de 19e eeuw. Vaak hadden fotografen toen slechts de mogelijkheid om één beeld te maken”, schetst Kamiel Van Den Broeck, voorzitter van Fotoclub Lokeren. “In de expo hangt ook het werk van twee hofleveranciers: Rony Heirman maakte naast portretten va grootheden als Jan Hoet of Hugo Claus ook de statiebeelden van koning Boudewijn en koningin Fabiola en in het verleden deed Ferdinand Buyle hem dat voor met een foto van koning Leopold II.”

Herwaardering van de fotografie

Ook de hedendaagse selectie biedt voor elk oog wat wils. Fotograaf Gie Sels, die jarenlang zijn eigen winkel had in de Schoolstraat, legde zich onder meer toe op het fotograferen van handen van mensen. “Deze tentoonstelling biedt de kans om nog eens stil te staan bij de waarde van fotografie. Een originele foto heeft de kracht om te verwonderen. Tegenwoordig zien heel veel mensen enkel nog foto’s op hun smartphone of een klein laptopscherm, maar niks kan op tegen het origineel.”

De expo ‘Blik in de Verte’ loopt zeker nog tot eind dit jaar. De cataloog Blik in de verte – Lokerse fotografen vanaf 1900 is te koop in het Stadsmuseum voor 25 euro. Het Stadsmuseum is open van woensdag tot zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag tot 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis, maar reserveren is verplicht via 09/345.44.58 of museum@lokeren.be.