Experte Karine Van Doorsselaer geeft lezing over klimaatbewust consumeren Yannick De Spiegeleir

08 oktober 2019

14u26 0 Lokeren In de gebouwen van IDM aan de Zelebaan kan je op woensdag 9 oktober een lezing bijwonen van Karine Van Doorsselaer. De Lokerse publiceerde zopas een boek rond klimaatbewust consumeren. De infoavond is een initiatief van afvalintercommunale IDM en Velt Reinaert.

Met de organisatie van de lezing willen IDM en Velt inspelen op het klimaatdebat. “De klimaatverandering is een universeel probleem met verstrekkende gevolgen, niet alleen voor fauna en flora, maar ook voor de gezondheid en veiligheid van de burger. Samen met de hulp van politici, de industrie en de financiële wereld kunnen ook wij als consument het tij keren. Door ons aankoopgedrag kunnen we de industrie sturen om meer duurzame producten op de markt te brengen”, klinkt het. “Daarom organiseren we een boeiende gedachtenwissel over duurzame en klimaatvriendelijke producten.”

Bewust en duurzaam

Karine Van Doorsselaer is docente Materialenleer en Ecodesign aan de Universiteit Antwerpen. Ze geeft geregeld lezingen over bewust en duurzaam consumeren en Karine besteedt veel aandacht aan de principes van de circulaire economie. Ze was onlangs nog te zien in het programma Pano op één en is ook de auteur van het pas uitgegeven boek ‘Klimaatbewust consumeren’. Onder de aanwezigen wordt woensdagavond een exemplaar verloot.

Tijdens de lezing geeft Karine onder andere tips voor de aankoop van producten die passen in de circulaire economie, met tal van voorbeelden uit het leven gegrepen.

Deze lezing organiseert IDM in samenwerking met Velt Reinaert, van 19.30 u. tot 22 u. in de gebouwen van IDM aan de Zelebaan 42 in Lokeren. De toegang is gratis. Deelnemers mogen een vrijwillige bijdrage doen voor de vzw Durme. Wie niet op de lezing in Lokeren aanwezig kan zijn, krijgt een nieuwe kans op zaterdag 9 november in Wachtebeke, van 10.30 u. tot 11.30 u. in het Cultuurhuis Safarken (Dr. J. Persynplein 6) of op dinsdag 26 november van 19.30 u. tot 22 u. in Lochristi (Lokaal Dienstencentrum ‘t Fazantenhof Bosdreef 5C).