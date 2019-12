Exit-fuif maakt comeback: “Eindejaar terug vieren in eigen stad” Yannick De Spiegeleir

08 december 2019

15u41 0 Lokeren De Lokerse eindejaarsfuif Exit is terug van weggeweest. Chiro Jeko, ontmoetingshuis De Moazoart, en bordspellenclub Winning Movez blazen het evenement nieuw leven in. “De stad vond het belangrijk dat de jongeren oud op nieuw in Lokeren kunnen vieren”, zegt Dimitri Van Damme van Winning Movez.

Samen met Bert Reniers van De Moazoart stond Van Damme in 2003 mee aan de wieg van Exit, dat toen nog plaatsvond in het Cultuurcentrum aan het Kerkplein. Het evenement was steevast een succes en leverde de aardige duit op voor de werkingsmiddelen van de organiserende verenigingen, maar jaar na jaar bleek het moeilijker om helpende handen te vinden. Daardoor trok KSA vorig jaar de stekker uit Exit.

Maar nu is de fuif dus terug en kunnen jongeren EXIT 2019 al met stip in hun agenda aanduiden. “Vorig jaar was er wel een oudejaarsfeest in jeugdhuis Okapi, maar door de beperkte capaciteit was dat al snel volzet. Daardoor bleven heel wat tieners en andere feestvierders noodgedwongen thuis of moesten ze uitwijken naar een andere stad om oud op nieuw te vieren”, verduidelijkt Van Damme.

Ook de stad Lokeren bleek vragende partij om dit jaar opnieuw een eindejaarsfeest in de fuifzaal van het sport- en jeugdcomplex op poten te zetten. “Als geste stellen ze de fuifzaal gratis ter beschikking”, zeggen hoofdleider Dylan Verstraeten en leider Robrecht Veldeman van Chiro Jeko.

Op de line-up prijken onder meer de namen van DJ Shizzle le Sauvage die bekend is van Studio Brussel en eerder al op de affiche stond van Rock Werchter, Club JP die zijn tiende verjaardag viert als dj. Ook de lokale helden van Lenny Lovelace b2b Dubsound (Radio Rommelmarkt b2b Jeuhgdhuis Okapi), KingCat & CatZilla (Gezôarde represent), Abafowethu (Lokerse Feesten) en Edward Buff (Radar, Lokerse Feesten) zijn van de partij. “De kaarten kosten 10 euro en zijn een ideaal eindejaarsgeschenk voor onder de kerstboom”, klinkt het.

Radar

Ook in evenementenhal Radar, de voormalige Cherrymoon, waren oorspronkelijk plannen voor een eindejaarfeest, maar de organisatoren beslisten om het evenement met de ‘Bonzai all stars’ te verplaatsen naar 28 maart.

De kaarten voor Exit zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij Press Shop Stationsstraat, Sportcafé (Sporthal), Unicum, Chiro Jeko en De Moazoart. Ook tijdens de Lokerse kerstmarkt zijn ze te verkrijgen.