Exhibitionist toont zich aan 14-jarige knaap in Verloren Bospark PKM

12 juni 2019

13u37 14 Lokeren De politie van Lokeren is op zoek naar een exhibitionist dat zich dinsdag al masturberende toonde aan een 14-jarige jongen in het Verloren Bospark.

De jongen sloeg meteen na de feiten alarm. Volgens zijn verklaringen was de man met de fiets. Voor de tiener uiteraard geen aangename confrontatie. De politie is verontrust omdat dit gebeurde in een omgeving waar veel kinderen komen. Er wordt onderzocht of er een link is met een eerdere aangifte. Maandag 10 juni had een 27-jarige vrouw immers in hetzelfde park ook een exhibitionist opgemerkt. Wie hierover inlichtingen heeft, kan contact opnemen met de politie via het nummer 09/340.94.99 of per mail pz.lokeren@police.belgium.eu .