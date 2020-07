Exclusief Men viert 30ste verjaardag met actie voor klanten Yannick De Spiegeleir

02 juli 2020

14u36 0 Lokeren Herenzaak Exclusief Men viert deze maand haar 30ste verjaardag. Zaakvoerster Veronique Van Buynder legt haar klanten in de watten met een geschenkactie en wedstrijd.

Exclusief Men is één van de weinig zelfstandige zaken in Lokeren die zich toelegt op herenmode, maar al jaren een huis van vertrouwen op de Markt van de Durmestad. Ondanks de coronacrisis kijkt Veronique de toekomst hoopvol tegemoet. “Sinds de heropening heb ik naast trouwe klanten ook al heel wat nieuwe gezichten gezien in de zaak. Ik heb de laatste weken een betere omzet gedraaid dan in dezelfde periode vorig jaar: mensen shoppen meer lokaal”, weet Veronique. “Ze zeggen wel eens dat het geen gemakkelijke tijden zijn voor zelfstandige zaken, maar na 30 jaar kan ik nog steeds zeggen: ik het zou zo opnieuw doen.”

Nog tot en met 11 juli kan je bij Exclusief Men bovendien een slag slaan. Op elke aankoop vanaf 140 Euro geven we een geschenk ter waarde van 40 euro en elk kasticket wordt een loterijbiljet. “Dinsdag 14 juli verloten we 3 waardebonnen ter waarde van 100 euro.”