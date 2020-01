Evolutie werkloosheid in Waasland: sterkste stijging in Waasmunster, grootste daling in Temse Yannick De Spiegeleir

06 januari 2020

16u59 0 Lokeren De werkloosheid is al meer dan vier jaar op rij aan het dalen in Vlaanderen. Ook in onze regio is er een dalende evolutie de afgelopen jaren. Al tekenen er zich wel verschillen af tussen de verschillende gemeenten. Dat blijkt uit de cijfers van de VDAB.

Zo noteert Waasmunster een sterke stijging van 12,4 procent eind 2019 tegenover eind 2018. Uit de absolute cijfers blijkt echter dat het om een relatief beperkte stijging gaat. Het aantal niet-werkende werkzoekenden steeg van 202 in 2018 naar 227 in 2019 in de heidegemeente.

Ook in Sint-Niklaas steeg de werkloosheid vorig jaar tegenover 2018 met 7,1 procent van 2606 werklozen naar 2.791 werklozen. Ook in Moerbeke (+7%), Sint-Gillis-Waas (+3,7%), Kruibeke (+2,3%), Zwijndrecht (+2%), Stekene (+1,9%) is de werkloosheid vorig jaar gestegen. In Temse (-5,8 procent), Beveren (-4,5 procent) en Lokeren (-0,7 procent) daalde de werkloosheid vorig jaar tegenover 2018.

Meer over Sint-Niklaas

VDAB

Moerbeke

Stekene

Waasmunster

Lokeren

Zwijndrecht

Vlaanderen