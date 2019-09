Eventlocatie ‘Radar’ krijgt amper week na opening al inbrekers over de vloer Yannick De Spiegeleir

12 september 2019

15u15 8 Lokeren Zes mensen hebben woensdag iets voor middernacht ingebroken op de nieuwe eventlocatie Radar (voormalige Cherry Moon) in Lokeren. Drie daders werden onmiddellijk gevat. Het onderzoek is op dit moment nog aan de gang.

Radar, de compleet vernieuwde eventlocatie in Lokeren, opende vorig weekend de deuren en werd in de nacht van woensdag op donderdag slachtoffer van een inbraak. Vermoedelijk zes inbrekers vielen de eventlocatie binnen, namen materiaal mee en brachten hierbij schade aan. Er werden onder meer enkele flessen champagne buit gemaakt. Drie daders werden onmiddellijk gevat door de politie, die net op patrouille was in de buurt.

De organisatie reageert: “We betreuren de feiten die zich vannacht hebben afgespeeld maar zijn blij dat de politie zo snel en accuraat heeft ingegrepen. Dankzij hen konden al zeker drie inbrekers gevat worden. Het onderzoek is momenteel bezig en we hebben het volste vertrouwen in de politie dat ook de andere daders snel zullen gevat worden. Dit weekend staat het uitverkochte evenement ‘Cherry Moon Return To Homebase’ op de agenda. Ticketkopers hoeven zich geen zorgen te maken, ze zullen hiervan geen hinder ondervinden”, aldus Tijs Vandenbroucke, mede-eigenaar van Radar.