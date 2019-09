Evenementenhal Radar opent zaterdag voor grote publiek: “Non-stop gewerkt om alles tijdig klaar te krijgen” Yannick De Spiegeleir

05 september 2019

18u14 4 Lokeren Aan de Gentse Steenweg heropent de voormalige legendarische discotheek Cherry Moon zaterdagavond de deuren als evenementenhal Radar. Dit najaar kunnen de initiatiefnemers al uitpakken met enkele mooie namen. De komende maanden ontvangen ze onder meer The Greatest Switch van Studio Brussel en Dave Clarke voor een nieuwe editie van Teknoville.

De voormalige legendarische danstempel onderging de voorbije maanden een indrukwekkende metamorfose. De vorige uitbaters lieten een ravage achter, maar met vereende krachten werd de ‘venue’ volledig vernieuwd. “De laatste weken is hier van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat gewerkt om alles tijdig klaar te krijgen”, zegt Tijs Vandenbroucke van Radar. Ook vandaag nog waren firma’s en aannemers druk in de weer om de nieuwe evenementenhal klaar te stomen voor de grote opening zaterdag. Zo prijkt sinds donderdagnamiddag ook het logo van Radar op het bord aan het dak van de evenementenhal.

Bij de huidige generatie dertigers en veertigers klinkt de legendarische naam van de Cherry Moon nog steeds als een klok. Toch kiezen de initiatiefnemers van de nieuwe club bewust voor een nieuwe naam: met Radar willen ze een ruimer publiek bedienen dan in het verleden.

Dave Clarke

Dat blijkt ook uit de agenda voor de eerste openingsmaanden. Naast drie Cherry Moon-avonden, waarvan er intussen al twee uitverkocht zijn, strijkt Studio Brussel op 26 oktober ook neer met The Greatest Switch in Lokeren en op zaterdag 7 december is er een nieuwe editie van Teknoville met Dave Clarke, voor de Britse topdj is het een beetje thuiskomen, want ook in het verleden draaide hij ooit aan de Gentse Steenweg. Ook wie de nacht van oud op nieuw wil vieren, kan op 31 december terecht in Radar voor de Bonzai-night ‘In with a Bang’. “Intussen staan hier ook al twee huwelijken, een verjaardags- en personeelsfeest gepland en in oktober vindt hier ook het medewerkersfeestje plaats van de Lokerse Feesten”, verduidelijkt Vandenbroucke.

Cashless

Radar pakt vanaf zaterdag ook uit met een nieuw innovatief betaalsysteem. “We zullen aan onze togen volledig cashless werken. Mensen krijgen een betaalkaart die ze kunnen opladen met cash of een bankkaart. Die kaart zal bruikbaar zijn op alle evenementen, maar via onze website zal je nadien ook het bedrag dat je niet het opgebruikt, kunnen laten terugstorten via onze website. Een groot voordeel tegenover bonnetjes die je nadien nergens meer kan gebruiken.” Bij Radar willen ze ook werk maken van een goede verstandhouding met de politie en de buurt. “We willen er mee voor zorgen dat mensen niet dronken achter het stuur kruipen en hebben al enkele gesprekken achter de rug met de Lokerse politie die verliepen in een positieve sfeer.”

Wie er zaterdag graag wil bij zijn op het openingsevenement met onder meer Dj Licious achter de draaitafels kan nog een ticket bestellen via de website. Wie voor 10 euro drankconsumpties bestelt, kan gratis binnen. Ook op de openingsavond zelf zal je nog tickets aan de kassa kunnen kopen.

Meer info en tickets op www.radarbelgium.be.