Evelien neemt samen met trouwe medewerkers Isuf en Ipek fakkel over van ouders als zaakvoerder ‘De Vernieuwing’ Yannick De Spiegeleir

11 september 2019

17u11 15 Lokeren Evelien Du Tré heeft sinds kort Brasserie De Vernieuwing overgenomen van haar ouders Hans en Marina. Ook trouwe medewerkers Isuf en Ipek stappen als vennoot mee in de zaak. “Ons restaurant blijft de bezoekers verwennen met dagelijks versbereide lunches en een heerlijk maandmenu”, klinkt het.

Na meer dan 25 jaar ervaring in de horeca openden Hans en Marina in 2012 ‘De Vernieuwing’ aan de Martelarenlaan. Dochter Evelien treedt nu in hun voetsporen samen met trouwe medewerkers Isuf en Ipek die medevennoot worden van de horecazaak. Je kan in ‘De Vernieuwing’ terecht voor een kleine snack, lekkere lunch, een uitgebreid menu of een heerlijke pannenkoek of wafel, maar ook voor het organiseren van feestjes of vergaderingen. De zaak heeft een tuin, grote parking en is kindvriendelijk.