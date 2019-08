Eugeen Tura viert twintigste optreden op ‘Leukste Middag’ Yannick De Spiegeleir

06 augustus 2019

16u47 11 Lokeren Meer dan duizend mensen met een beperking gingen deze namiddag uit de bol op De Leukste Middag van de Lokerse Feesten. Eugeen Vermeiren, de Lokerse Will Tura, vierde zijn twintigste verjaardag op het podium van het stadsfestival.

Dansen, springen en zingen: het is al jaren het succesrecept van De Leukste Middag. Het traditionele programma voor mensen met een beperking op de Lokerse Feesten. Dit jaar werd een beetje getimmerd aan het concept: het podium werd aangepast en de band Rooftook werd toegevoegd aan het programma.

Headliner van de namiddag was echter Eugeen Tura. Met zijn alter ego staat Eugene Vermeiren al twintig jaar op de planken van het stadsfestival. “Ook een pluim voor bestuurslid Alain Van Beneden die duizend stoffen bandjes heeft voorzien voor onze gasten vandaag”, zegt Dries Clappaert.

Opmerkelijk: onder de gasten ook 30 senioren van woonzorgcentrum Ter Engelen. “Jammer genoeg is de seniorennamiddag van de Fonnefeesten enkele jaren geleden verplaatst naar het weekend. Op dat moment is het moeilijker om familieleden te mobiliseren om op stap te gaan met de bewoners omdat ze zelf op de Feesten zijn. Omdat er voor senioren niets meer is op een weekdag komen we naar hier. Bovendien werken er twee mensen van De Sperwer als vrijwilliger bij ons”, zegt Hilde Van Assel, animator bij Ter Engelen.