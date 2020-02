Erwin Van Rossem stopt na 32 jaar als uitbater ’t Gazetje in Kopkapelwijk: “Blij dat levenswerk niet verloren gaat” Yannick De Spiegeleir

25 februari 2020

15u11 6 Lokeren De Kopkapelwijk verliest eind deze week een vertrouwd gezicht. Na 32 jaar trekt Erwin Van Rossem van ’t Gazetje de deur van zijn dagbladhandel achter zich dicht. De nieuwe uitbater zal de zaak de komende maanden grondig renoveren. “Samen met mijn vrouw Anna begin ik op de Filippijnen straks aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven.”

In een sector die het niet onder de markt heeft, is het een mooie prestatie dat Erwin een overnemer heeft gevonden voor zijn zaak. Maar de bekende dagbladhandelaar kreeg het succes niet in zijn schoot geworpen.

“Ik weet nog goed dat ik samen met mijn toenmalige vrouw 500 frank omzet draaide op onze eerste dag in 1987. We sprongen allebei een gat in de lucht. Nu weet ik wel beter”, lacht Erwin. Paardenspelen, broodjes verkopen, nieuwe producten lanceren. Erwin en zijn huidige vrouw Anna deden er alles aan om hun klanten op hun wenken te bedienen. Voor het 25-jarig bestaan van de winkel trakteerde hij op een groot verjaardagsfeest met optredens. “We hebben ook drie lottowinnaars gehad in onze winkel, waarvan de laatste een drietal jaar geleden.”

Bloeiende middenstand

In de Kopkapelwijk bloeit de middenstand bovendien nog als nooit tevoren met een slager, bakker, fruitwinkel, café, frituur én een krantenwinkel op een zakdoek van elkaar gelegen. “Een derde van de Lokeraars woont hier in de wijk”, stelt Erwin het met een boutade. Samen met enkele andere buurtbewoners stond hij ook mee aan de wieg van de gezellige Kopkapelfeesten.

Toch was het de afgelopen dertig jaar niet allemaal rozengeur en maneschijn. “Iemand die hier meewerkte in mijn winkel heeft mijn vertrouwen serieus geschonden. Hij verduisterde maar liefst 200.000 euro en is intussen veroordeeld. Dat was toch een zwarte bladzijde in mijn carrière.”

Zoals de meeste zelfstandigen die een punt zetten achter hun zaak, zal Erwin straks vooral de babbel met zijn klanten missen. “Toch verwacht ik niet dat ik in een diep gat ga vallen. Samen met Anna verhuis ik straks naar haar geboorteland: de Filippijnen. Na meer dan 30 jaar hard werken, is het tijd om te genieten. Al heb ik me wel al een vleessnijmachine aangeschaft om zelf blinde vinken te maken voor de mensen daar. Zo neem ik toch iets mee van hier.”

’t Gazetje Erwin is nog open tot en met zaterdag 29 februari en gaat daarna dicht voor grondige renovatiewerken door de nieuwe uitbater.