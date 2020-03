Engels Ramen en Deuren benoemt Goedele Heylen als nieuwe COO en blaast het komende jaar 75 kaarsen uit Yannick De Spiegeleir

09 maart 2020

16u13 0 Lokeren Het jaar 2020 is een belangrijke mijlpaal voor het familiebedrijf Engels Ramen en Deuren uit Lokeren. Zo vieren de broers en bedrijfsleiders Didier, Christophe en Cédric Engels dat jaar niet alleen het 75-jarige bestaan van het gelijknamige familiebedrijf, maar verwelkomen ze ook de ervaren Goedele Heylen als hun nieuwe COO.

Heylen was eerder werkzaam als operationele directrice bij Niko Group. “We zijn enorm verheugd over de komst van Goedele als nieuwe COO,” zegt Didier Engels, CEO van het familiebedrijf. “Goedele brengt een uitgebreide ervaring met zich mee en de manier waarop zij onze visie kruist met operationele uitmuntendheid, maakt haar de ideale partner. We willen de komende jaren fors inzetten op enerzijds het bestendigen van onze reeds gerealiseerde groei en het verder ‘top notch’ maken van onze productiesites en anderzijds op de beleving in onze winkels. Met een COO als Goedele in huis, die de award ‘factory of the future’ op haar palmares heeft staan, is het duidelijk dat onze ambities ook op dat vlak hoog liggen.”

Over haar nieuwe rol zegt Heylen: “Dit is een spannende uitdaging. Engels Ramen & Deuren is een sterk familiebedrijf en moet dat ook blijven in de toekomst. Om de organisatie toekomstbestendig te maken, gaan we de komende jaren moeten inzetten op professionalisering van de operaties, samenwerking tussen de verschillende departementen en innovatie in de productieprocessen. Bovendien willen we een engagement aangaan ten aanzien van sociale criteria, omgeving, maatschappij én consument. Hiervoor zie ik bijkomende uitdagingen op vlak van ergonomie, duurzaamheid en welzijn op de werkvloer.”

75-jarig jubileum

De familiezaak, die sinds 2007 bestuurd wordt door de derde generatie, viert in 2020 haar 75e verjaardag. De Engels groep heeft vandaag zo’n 175 man in dienst en bestaat naast twee productiebedrijven (hout in Lokeren en aluminium in Eeklo) uit een afdeling voor de projectmarkt, een private label afdeling en een netwerk van 12 Engels-winkels.