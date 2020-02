Emoties laaien hoog op tijdens ‘laatste match’ Sporting Lokeren Yannick De Spiegeleir

28 februari 2020

23u37 0 Lokeren Beleefde Sporting Lokeren vanavond haar zwanenzang? Niemand die het weet. Duizenden fans tekenden present op de mogelijk ‘laatste wedstrijd’ van de Wase voetbalclub tegen Beerschot. De sfeer tijdens de match was bij momenten grimmig. Uit onvrede met de gang van zaken bij de club dreigde de spionkop zelfs even het veld te bestormen.

Bij een 0-2 achterstand en twee rode kaarten voor de Sportingspelers kookten de potjes over. Fans in de spionkop smeten hun vlaggen ostentatief op het plein en gooiden met bier richting de Beerschotdoelman. ‘Louis buiten!’ weerklonk door het Daknamstadion.

Even dreigden ze het veld te bestormen nadat een gewapende politiemacht voor het vak kwam staan. Sportingkapitein Killian Overmeire kwam de gemoederen bedaren en ergerde zich zichtbaar aan het machtsvertoon van de ordediensten. Na afloop van de wedstrijd maakten de spelers van Sporting Lokeren alsnog een ereronde.

Bestaat onze club volgende week nog? In welke afdeling en onder welke gedaante zal Sporting Lokeren volgend jaar spelen? Het zijn slechts enkele van de vragen die vrijdagavond door het hoofd spookten van mening Sportingfan. De supporters beleefden de wedstrijd op een bijzondere manier. Op de clubwebsite werd de wedstrijd immers benoemd als de mogelijk ‘laatste wedstrijd’ gezien het dreigende faillissement. Kapitein Killian Overmeire had de fans via sociale media vooraf opgeroepen om samen met de spelers nog één keer alles te geven en duizenden fans gaven gehoor aan zijn oproep.

Vele fans voelen zich machteloos. “Ik heb al gedacht: wat als ik straks de jackpot van de EuroMillions zou winnen? Ik zou enkele van die miljoenen euro’s zeker in de club pompen als ik ze daarmee zou kunnen redden", zegt Stijn De Vlieger. Om zijn nek een sjaal die herinnert aan de Europese confrontatie tussen Sporting Lokeren en Manchester City in 2003 toen het de Wase voetbalclub nog voor de wind ging.

Laatste strohalm

Jens Van der Voorden volgt zijn club al 15 jaar en ontpopte zich tot één van de spreekbuizen van het trouwe supporterslegioen. “Ik ben met een zeer raar gevoel vertrokken naar het stadion. Dit is een emotionele avond. Zelf geloof ik niet dat dit het definitieve einde is van de club. Mogelijk gaan we op profniveau wel even van het toneel verdwijnen. Wij vernemen ook dat er nog een laatste strohalm is, maar ik vrees dat een faillissement onafwendbaar is. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat iemand zal opstaan en Lokeren terug op de kaart zal zetten. Want als er één ding is wat de Lokeren supporters typeert, is dat ze hondstrouw zijn. We spelen niet voor de grote massa, maar we hebben de voorbije weken getoond dat we als Lokeren-community nog lang niet klaar zijn met het voetbal op Daknam.”

Dirk Bossers, jarenlang medewerker van clubblad De Sportinger, volgt Sporting al 48 jaar. “Ongeacht het resultaat, heb ik vanavond proberen te genieten van deze partij. Ik ben er wel van overtuigd dat het niet onze laatste match was. Ik ga proberen te genieten van de wedstrijd en hoop dat alles rustig verloopt. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet onze laatste wedstrijd wordt. De vraag is vooral op welk niveau onze club straks zal voetballen én nog belangrijker welke mensen er straks aan het roer staan van Sporting. Dat zal bepalend zijn voor de toekomst.”