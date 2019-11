Elf overtredingen vastgesteld in fietsstraten na bekijken camerabeelden Kristof Pieters

28 november 2019

09u21 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft controle gedaan op naleving van de verkeersregels in fietsstraten. Dit gebeurde niet alleen door zich op te stellen in de straten maar ook door camerabeelden te bekijken.

In een fietsstraat mag je als autobestuurder geen fietser voorbijrijden die in dezelfde richting rijdt. “Zonder politiecontrole blijft deze verkeersregel helaas vaak dode letter”, klinkt het bij de politie Lokeren. De voorbije maanden werden 29 uren aan beelden van de camera in de Kerkstraat bekeken. Er werden hierbij 3 overtredingen geregistreerd. Daarna werden nog eens 16 uur aan beelden bekeken van de camera in de Luikstraat. Daar waren 8 overtredingen het resultaat.