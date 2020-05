Eksaardse ouders starten petitie tegen aanmeldingssysteem secundair onderwijs: “Wonen op wandelafstand van Sint-Teresiacollege en toch moet kind straks bus nemen naar Lokerse school” Yannick De Spiegeleir

11 mei 2020

03u00 0 Lokeren Enkele gezinnen uit Eksaarde zijn een petitie gestart tegen de resultaten van het centraal aanmeldssysteem voor het secundair onderwijs. Ze pikken het niet dat hun kind op de wachtlijst staat voor het Sint-Teresiacollege in de dorpskern terwijl andere gezinnen van buiten Eksaarde wel een plaats wisten te bemachtigen. Sint-Teresiadirecteur Koen Pollaert zit verveeld met de situatie. “We zouden graag iedereen een plaatsje aanbieden, maar dat is infrastructureel niet mogelijk.”

Net zoals in het basisonderwijs werkt het secundair onderwijs in Lokeren sinds enkele jaren met een digitaal aanmeldingssysteem voor het eerste jaar waarbij ouders en kinderen hun scholen van voorkeur op voorhand kunnen aangeven. Als er minder plaatsen zijn dan gegadigden bepaald een loterij wie een plaats bemachtigt en wie zich tot een andere school moet wenden. In tegenstelling tot in het basisonderwijs laat de wetgeving het niet toe om de afstand tussen de woonplaats en de school in rekening te brengen.

Absurde situatie

Het Sint-Teresiacollege in Eksaarde blijkt net als vorig jaar een populaire school. Ook dit jaar staan er weer 48 jongeren op de wachtlijst. Vorig jaar kon de school nog extra capaciteit creëren, maar die optie is er dit jaar niet. Dat leidt volgens de ouders van het actiecomité tot een absurde situatie. “Wij wonen in de Wissenstraat in Eksaarde op wandelafstand van het Sint-Teresiacollege, maar straks moet mijn dochter Marieke (11) de bus nemen naar een school in Lokeren, nota bene vlak voor de schoolpoort van Sint-Teresia waar al haar vriendinnetjes naar school gaan en dat terwijl andere gezinnen die nabij eerstegraadsschool Creo in Lokeren wonen hier wel een plaats konden bemachtigen”, zegt Stijn D’Hondt.

Ook Lukas (12), de zoon van Tom Verniers, zit in hetzelfde schuitje. Het gezin Verniers woont in de Rechtstraat in Eksaarde. “Wij vinden het niet veilig om ons kind met de fiets naar Lokeren te sturen dus dan zullen we de auto moeten gebruiken. In de omgekeerde richting zullen gezinnen uit Lokeren ook de auto nemen naar Eksaarde. Dit staat volledig haaks op het principe van veiligheid. Ook voor het welbevinden van onze kinderen is dit absoluut geen goede zaak.”

Gezond verstand

Het actiecomité nam al contact op met het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en het stadsbestuur, maar die verwezen hen naar de wetgeving. “Wij vragen niet om kampeertoestanden terug in het leven te roepen, maar er moet wel rekening worden gehouden met de afstand van de school tot de woonplaats”, klinkt het. “Een rechtszaak is niet aan de orde, maar we hopen wel dat het gezond verstand zegeviert.”

Definitief resultaat eind mei

Vorig schooljaar zorgde directeur Pollaert tijdens de zomervakantie nog in allerijl voor extra lokalen, maar dat is dit schooljaar echt niet mogelijk. De directeur begrijpt naar eigen zeggen zeer goed de zorgen van een aantal ouders. Toch is ook hij verplicht om de afspraken die gelden binnen het LOP (Lokaal Overlegplatform) te volgen en te respecteren. Aangezien de inschrijvingstickets moeten worden verzilverd voor 29 mei, wil hij nog even afwachten hoe de wachtlijst evolueert. “We hopen tegen eind mei een duidelijk beeld te hebben van wie effectief is ingeschreven en wie niet.”

De petitie van het actiecomité werd intussen al meer dan 300 keer ondertekend.