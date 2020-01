Eindelijk nieuwe bestemming voor Paterskerk: kinderspeeldorp met horecazaak Yannick De Spiegeleir

22 januari 2020

12u42 0 Lokeren Na meer dan zes jaar leegstand zijn er eindelijk concrete plannen voor een herbestemming van de Paterskerk in de Luikstraat. Geert Goossens en Nancy Droesbeke van kinderspeeltuin Tropical in Stekene willen er tegen midden volgend jaar hun tweede kinderspeeldorp openen. Het bijhorende parochiehuis verbouwen ze tot een bijhorende horecazaak en appartement.

Het echtpaar is niet aan haar proefstuk toe. Het koppel dat afkomstig is van Overmere bouwden de voormalige tennisterreinen van Baseline in Stekene tien jaar geleden om tot de succesvolle kinderspeeltuin Tropical. Nu zijn ze klaar voor een nieuwe stap en willen ze in de Paterskerk een tweede kinderspeeldorp openen.

De herbestemming komt geen moment te vroeg voor het beschermde monument. In 2013 werd na 160 jaar de laatste misdienst voorgedragen. Nadien werd de kerk ontwijd en verkocht, maar het was jaren wachten op een tweede leven voor het statige gebouw tot Geert Goossens en Nancy Droesbeke erin slaagden om het pand te kopen van de vorige eigenaar. Het college van burgemeester en schepenen keurden hun ingediende plannen reeds goed.

Gespecialiseerde aannemers

Toch zal de opening van de kinderspeeltuin nog even op zich laten wachten. De eigenaars schatten dat de werken minstens anderhalf jaar in beslag zullen nemen. “De herbestemming en verbouwingen zullen in nauw overleg gebeuren met het Agentschap Onroerend Erfgoed en we zullen samenwerken met gespecialiseerde aannemers”, verduidelijkt Goossens.

Zo moeten de eigenaars rekening houden met het bestaand beschermd meubilair zoals de preekstoel, biechtstoelen en het orgel. Ook de vloer, het koor en het altaar worden behouden in hun huidige staat. “De speeltuigen zijn steeds losse elementen in de ruimte. Dit kan gaan van een springkasteel, ballenbad tot speelkooien. Deze zullen geen impact hebben op het erfgoed”, benadrukt Goossens. In functie van de herbestemming van de kerk zullen links en rechts van de inkom respectievelijk toiletten en een toog met keuken voorzien worden. Verder zullen er ook broodnodige herstellingen aan het dak van de kerk plaatsvinden.

Horecazaak

Ook het bijhorende parochiehuis dat paalt aan de kerk zal verbouwd worden. Het gelijkvloers zal omgevormd worden tot een horecazaak. De eerste verdieping wort een bureau en opslagruimte voor de horecazaak en de tweede en derde verdieping worden omgevormd tot een woning die bewoond zal worden door de uitbater van de zaak.