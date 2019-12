Eindejaarsconcert met Lokers jongerenkoor Malaïka Yannick De Spiegeleir

24 december 2019

11u00 6 Lokeren KWB Heiende organiseert op zaterdag 28 december een nieuwe editie van haar tweejaarlijkse eindejaarsconcert. Dit jaar treedt jongerenkoor Malaïka op in de kerk van Heiende.

Malaïka is een jongerenkoor uit Lokeren – Oudenbos onder leiding van dirigente Kristien Heirman en pianist Simon Neyt. Zij mogen reeds meer dan 20 kaarsjes uitblazen en gedurende heel die tijd vinden zij in de kerk van Oudenbos hun huisstek. Een traditioneel kerkkoor kan je hen echter niet noemen. Naast klassiek koorrepertoire staat immers ook popmuziek, filmmuziek en musical centraal. Telkens in leuke en uitdagende meerstemmige bewerkingen, die zij met hun jong vrouwelijk geweld maar al te graag te lijf gaan! Tijdens dit eindejaarsconcert brengen zij nummers van Mariah Carey, José Feliciano, Queen, Coldplay, en filmmuziek.

Dit uniek eindejaarsconcert heeft plaats op zaterdag 28 december, om 19.30 uur, in de H. Hartkerk van Heiende. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop, en 10 euro op de avond zelf. Kaarten zijn te verkrijgen via jovanhavermaet@telenet.be. Na de voorstelling krijg je in ruil voor je toegangskaart een gratis drankje in parochiezaal Trefpunt. Met uw aanwezigheid steun je bovendien Welzijnszorg.