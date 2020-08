Eigen kleedkamer en security voor Eugene Tura: de gekste eisen in 45 jaar Feestengeschiedenis Yannick De Spiegeleir

09 augustus 2020

09u00 0 Lokeren Bepaalde artiesten en hun entourage testen met hun verlanglijstje de vindingrijkheid van de backstagecrew van de Lokerse Feesten. In deze rubriek schetsen we de meest spectaculaire riders uit de 45-jarige geschiedenis van het stadsfestival. Vandaag: dromen van een duo-optreden met Will Tura.

Elk jaar is de namiddag voor personen met een verstandelijke beperking een hoogtepunt tijdens de Lokerse Feesten. Eugene Vermeiren, beter bekend als Eugene Tura, is al twintig jaar de headliner op de affiche. Hij heeft ondertussen zelfs een vipbehandeling afgedwongen met een speciale artiestenvoorziening en eigen security. Al heeft Eugene nog een wens. “Het is mijn droom om ooit één keer het groot podium op de Lokerse Feesten te mogen delen met de échte Will. Wie weet lukt het ooit nog.”