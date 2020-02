Eeuwenoud topschilderij van kunstschilder De Somer krijgt plaats in Sint-Laurentiuskerk: “Dit kan uitgroeien tot het Lokerse ‘Lam Gods’” Yannick De Spiegeleir

21 februari 2020

18u08 2 Lokeren Gent heeft Van Eyck, Lokeren heeft straks De Somer. Dankzij het speur- en onderhandelingswerk van Andy Nimmegeers en Erik Bielen van de stedelijke erfgoedraad slaagde het Lokerse kerkbestuur erin om een topwerk van de 17de eeuwse schilder met roots in de Durmestad aan te kopen. Na restauratiewerken zal het schilderij van de heilige Sint-Laurentius binnenkort te bewonderen zijn in de kerk die zijn naam draagt.

Zijn naam geniet in ons land geen bekendheid bij het grote publiek, maar kunstkenners zijn het erover eens: Hendrick De Somer, die het levenslicht zag in 1602, was een absolute topschilder. Als twintiger verhuisde de Lokeraar samen met twee andere jongemannen naar Napels, waar hij naam en faam maakte als leerling van Ribera, die zelf beïnvloed werd door de befaamde barokschilder Caravaggio.

In mei vorig jaar stootte het duo op de website van een gerenommeerd veilinghuis op een schilderij van de hand van De Somer met daarop Sint-Laurentius, nota bene de patroonheilige van de Durmestad. Samen begon ze luidop te dromen om het kunstwerk naar Lokeren te halen. Dat ze daarin geslaagd zijn, mag zonder meer een straffe stoot genoemd worden.

“Dankzij stevig onderhandelingswerk konden we het veilinghuis overtuigen om de prijs behoorlijk te laten zakken en met de kerkfabriek vonden we een mecenas die bereid was om het bedrag neer te tellen.”

Geheime locatie

Het werk van De Somer werd enkele maanden geleden op discrete wijze naar Lokeren getransporteerd en wordt sindsdien op een geheime locatie bewaard. “Na de nodige restauratiewerken zal het kerkbestuur het schilderij een publieke plaats geven in de Sint-Laurentiuskerk. Dit kan op cultureel gebied uitgroeien tot een nieuw uithangbord voor onze stad. Net zoals de Gentenaars fier zijn op het ‘Lam Gods’, kunnen Lokeraars straks ook fier zijn op hun ‘Sint-Laurentius’. Het is het enige werk van De Somer dat in ons land te bewonderen is. Lokeren komt zo mooi in het rijtje te staan naast plaatsen als Napels, Rome of het Poesjkin Museum in Moskou, waar allemaal werken van De Somer te bewonderen zijn.”

Lezing

Wie meer wil te weten komen over Hendrick De Somer kan op zaterdag 29 februari de lezing ‘Enrico Fiammingo - Hendrick De Somer (1602-1656). Een Lokers kunstschilder maakt carrière in Napels’ bijwonen. De Nederlandse kunsthistorica Marije Osnabrugge heeft haar doctoraat gemaakt over schilders uit de Nederlanden die in de 17de eeuw naar Napels emigreerden. Zij gaat dieper in op het leven en werk van Hendrick De Somer. De lezing is gratis, maar inschrijven is verplicht via ticketbalie.ccl@lokeren.be of 09/340.50.56. Het evenement is een organisatie van de Stedelijke Erfgoedcommissie en Heemkring De Souvereinen in samenwerking met de stad en Erfgoedcel Waasland.