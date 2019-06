Eerstejaars Sint-Lodewijkcollege nemen na 169 jaar afscheid van schoolsite Yannick De Spiegeleir

14 juni 2019

18u39 0 Lokeren Het was een historisch moment dat zich vrijdagnamiddag afspeelde op het Sint-Lodewijkscollege. De eerstejaars van de school beleefden hun laatste schooldag op de schoolsite. Na 169 jaar verhuist de eerste graad van de school naar Campus Creo in de Heilig Hartlaan.

De historische verhuis is het gevolg van de hertekening van het Lokerse onderwijslandschap. Een aantal jaar geleden verhuisden de eerste graad van het VTI en de voormalige Presentatie naar het Sint-Lodewijkscollege, maar omdat die campus te krap is geworden, komt er een nieuwbouw op de Heilig Hartlaan. Die zal pas de deuren openen op 1 september 2020, maar de huidige eerstes en tweedes verhuizen wel al naar de gerenoveerde lokalen op de site. Er werd ook van de gelegenheid gebruikgemaakt om afscheid te nemen van leerkrachten Bob Van Lancker (64) en Bethy Van Cleemput (61). Zij gaan na een staat van dienst van ettelijke decennia met pensioen. “Het is wel een emotioneel moment. Mijn schoolcarrière is hier begonnen toen ik 6 jaar oud was en toen er nog een lagere school was op het Sint-Lodewijkscollege. Buiten zes jaar afwezigheid heb ik hier al die tijd school gelopen en les gegeven”, aldus Van Lancker.