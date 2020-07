Eerste training van SC Lokeren–Temse zonder publiek Kristof Pieters

19 juli 2020

11u17 0 Lokeren De eerste training van de nieuwe fusieclub SC Lokeren-Temse van aanstaande maandag zal zonder publiek plaatsvinden. Dat werd beslist na overleg met alle bevoegde instanties.

Voetbalwedstrijden mogen in de maand juli plaatsvinden met een maximumbezetting van 400 toeschouwers. De club kreeg donderdag de melding dat een training niet onder dezelfde categorie valt. Aangezien er bij dit event slechts 200 personen toegelaten zijn — inclusief alle spelers, trainers en medewerkers — werd er beslist om de eerste training niet publiekelijk open te stellen.

“De huidige richtlijnen zijn bijzonder vaag en we kunnen als club zonder duidelijke regelgeving de organisatie en verantwoordelijkheid van dergelijk evenement niet dragen”, klinkt het. “De vraag om de training bij te wonen was groot. We bekijken daarom wat de mogelijkheden zijn om de training toch in beeld te brengen.”

Momenteel gaan de twee oefenwedstrijden — tegen Sint-Niklaas en VW Hamme — wel nog door met publiek. Het is echter afwachten welke nieuwe maatregelen de Nationale Veiligheidsraad eventueel zal nemen.

Coronaproof ontbijt

Normaal gezien zal het seizoen officieel afgetrapt worden op 25 juli met het evenement ‘Bubble Breakfast and go!’, een gezamenlijk initiatief van het clubbestuur en het Collectief Wit-Zwart-Geel. Supporters kunnen dan kennismaken met de nieuwe spelerskern tijdens een coronaproof ontbijt op de club. Ook voor de spelers is dit een eerste contact met het supporterslegioen. Na het ochtendmaal trekken de fans in verschillende bubbels de baan op om het vernieuwde clubmagazine De Sportinger bij alle inwoners van Lokeren én van Temse te bussen. Onder het motto ‘nieuw verhaal, zelfde passie’ willen club en supporters de lokale gemeenschap informeren over de nieuwe club, de visie, de spelers, de supportersbeleving…