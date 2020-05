Eerste knipbeurt om één minuut over middernacht bij kapsalon Maison Gianni’s: “Ik heb mijn kapper gemist” Yannick De Spiegeleir

18 mei 2020

01u01 12 Lokeren En of ze hun klanten gemist hebben bij kapsalon Maison Gianni’s in Lokeren. Christoph Ysewyn en Alain Van Nuffel haalden zondagnacht om één minuut over middernacht hun schaar boven om hun eerste klanten te verlossen van hun coupe corona.



Vanaf 18 mei mogen de kappers in ons land na een wekenlange sluiting door de coronacrisis opnieuw hun deuren openen. Bij Gianni’s in Heiende (Lokeren) lieten ze er deze nacht geen gras over groeien. “We hebben onze klanten tijdens de voorbije weken begeleid met doe-het-zelfpakketten om hun haar thuis te kleuren, maar we merkten toch dat heel wat mensen zaten te popelen om verlost te worden van hun coupe corona”, zegt Christoph.

Het bracht beide heren op een origineel idee. “Bij wijze van stunt en om te tonen dat we onze klanten erg gemist hebben, stelden we voor om eenmalig ons kapsalon ’s nachts open te stellen omdat de kapsalons terug open mogen vanaf maandag 18 mei. Acht klanten hebben enthousiast gereageerd. We zijn deze nacht in de weer tot 4 uur. Om ons slaaptekort te beperken starten we maandagochtend wel iets later om 10 uur.”

Klantvriendelijkheid

De eerste gasten die deze nacht een knipbeurt kregen, zijn enthousiast over zoveel klantvriendelijkheid. “Ik had het niet verwacht, maar ik heb mijn kapper echt gemist”, zegt Stefanie. Ook Steven is opgelucht. “Normaal laat ik hier om de twee a drie weken mijn haar knippen. Het werd dus hoog tijd”, lacht hij.