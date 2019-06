Eerste dag van de wegenwerken en al meteen verkeerschaos op E17



Kristof Pieters

17 juni 2019

14u17 3 Lokeren Op de eerste dag van de wegenwerken op de E17 in Destelbergen hebben twee zware verkeersongevallen met vrachtwagens voor grote chaos gezorgd. De snelweg was in Beervelde én in Lokeren volledig versperd.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte maandagochtend met de heraanleg van de E17 tussen Zwijnaarde en Destelbergen. In totaal wordt de autosnelweg over een afstand van 8 kilometer volledig vernieuwd. De werken duren tot augustus en AWV had er al voor gewaarschuwd dat dit met veel hinder kan gepaard gaan. Het was echter op de eerste dag al goed prijs met twee zware verkeersongevallen.

File in ochtendspits

Omstreeks half zeven reed de chauffeur van een Nederlandse tankwagen aan volle snelheid in op de staart van de file die zich aan het vormen was ten gevolge van wegenwerken in Destelbergen. De snelweg raakte volledig versperd, want de Nederlandse truck kantelde nadat hij twee vrachtwagens en een personenwagen had aangereden. Hierdoor ontstond er al meteen een ellenlange file in volle ochtendspits.

In de staart van die file reed ter hoogte van de oprit Lokeren rond half acht opnieuw een vrachtwagen in op de staart van de file. De ravage was ook hier groot, maar als bij wonder raakte de bestuurder van de aanrijdende vrachtwagen slechts lichtgewond. De andere chauffeur bleef zelfs ongedeerd. Ook hier moesten de hulpdiensten de snelweg volledig afsluiten. Alle verkeer moest de E17 verlaten via de afrit Lokeren. Verkeer moest via secundaire wegen richting Gent rijden. Maar ook op die wegen zat het verkeer al snel muurvast. In Lokeren werd de rijbaan al om 10.30 uur vrijgegeven maar in Beerveelde was de E17 richting Gent pas rond 12.15 uur opnieuw vrijgemaakt. De snelweg was in totaal dus bijna zes uur afgesloten.