Eerste 5000 leerlingen in Vlaanderen vervangen hun klassieke boeken met Digitale Methode uit Lokeren Yannick De Spiegeleir

01 september 2020

11u37 6 Lokeren De periode van afstandsonderwijs door Covid-19 heeft de digitalisering in het onderwijs verder versneld. In een kwart van alle secundaire scholen komt minstens een deel van de leerlingen vandaag met een laptop naar school. Twintig van die scholen gaan nu met zo’n 5000 leerlingen nog een stap verder en zijn vandaag volledig digitaal gestart, zonder klassieke schoolboeken. Ze gebruiken Digitale Methode, dat tot stand kwam door een samenwerking van tientallen enthousiaste leerkrachten, onderwijskundigen en technische experten en dat binnen de schoot van Signpost, de grootste ICT-leverancier binnen het onderwijs, die gevestigd is in Lokeren.

Zo’n 20 scholen in Vlaanderen, waaronder Villa Da Vinci Sint-Niklaas, gaan nu met 5000 leerlingen in de 1ste graad aan de slag met zo’n digitale methode. Voor elk vak een allesomvattend digitaal leerpad, conform de eindtermen, waar leerlingen en leerkrachten een volledig schooljaar mee aan de slag kunnen. Een geïntegreerde mix van voorkennistesten, tekst, definities, schema’s, lesvideo’s, interactieve oefeningen, spelelementen en samenvattingen. Alle inhoud in een logisch te volgen leerpad dat de leerling zelfstandig kan doornemen of na de klassieke les in de klas als herhaling kan gebruiken. Leerkrachten kunnen zelfs alle inhoud aangereikt door de Digitale Methode naar hun wens of naar de behoefte van specifieke leerlingen aanpassen met eigen materiaal.

“De huidige klasdiversiteit vraagt naar oplossingen die de professionaliteit van leraren versterken en niet zomaar vervangen. Een goed doordachte digitale methode kan leerlingen meer autonomie en betrokkenheid geven en het ondertussen voor leerkrachten mogelijk maken om meer te differentiëren”, zegt professor Martin Valcke, vakgroepvoorzitter Faculteit Onderwijskunde UGent.

Digitale versnelling

De Vlaamse Regering zette digitalisering in onderwijs al hoog op de agenda in haar regeerakkoord. Na de periode van verplicht afstandsonderwijs is er brede consensus over de opportuniteiten die digitaal onderwijs kan bieden. ICT-toepassingen hebben volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een sterk potentieel om het leren in de klas te versterken en leren op maat nog meer vorm te geven. “We kunnen de coronacrisis aangrijpen om een digitale versnelling door te voeren in ons onderwijs. Kwalitatief onderwijs kan niet zonder kwalitatieve leermiddelen. De grootste troef van dit project is dat de inhoud onder meer gemaakt is voor leerkrachten door leerkrachten. Want wat de hardware ook is, papier of laptop: goed onderwijs krijgt vooral vorm door goede leerkrachten.”

Meer informatie op https://digitalemethode.be/