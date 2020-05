Eerst rit met Porsche Panamera: 172 per uur en fikse boete Koen Baten

12 mei 2020

13u03 0 Lokeren L. moest zich dinsdag voor de rechtbank in Dendermonde verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding op de E17 in Lokeren. Hij was zijn eerste rit aan het maken met een Porsche en haalde snelheden tot 172 kilometer per uur. “De wagen was meteen goed getest, maar het bracht hem ook voor de rechtbank”, aldus zijn advocaat.

Het was de eerste keer dat L. achter het stuur kroop van de sportwagen en besloot om het gaspedaal vol in te duwen op de E17. De snelheidsmeter van de Porsche Panamera ging vlot boven de 170 kilometer per uur waardoor de beklaagde geflitst werd en het moest uitleggen aan de politierechter. “Hij is een hardwerkende zelfstandige die zijn auto zeker nodig heeft", stelde zijn raadsman. “Hij zou geholpen zijn met een hogere boete en een korter rijverbod", klinkt het.

Op Francorchamps niet op E17

Politierechter Peter D’Hondt legde de man een boete op van 1.600 euro en een rijverbod van 35 dagen. “Met die snelheid kan hij rijden op Francorchamps, maar niet op de E17", stelde de politierechter.