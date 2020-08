Een hart voor dieren: politie brengt aangereden schildpad naar dierenarts Kristof Pieters

24 augustus 2020

19u10 0 Lokeren Het gebeurt niet elke dag dat de politie moet uitrukken voor een aangereden schildpad. In Lokeren toonden de agenten echter hun hart voor dieren en brachten ze redding voor de schildpad.

De politie kreeg vrijdag rond het middaguur melding dat een aangereden schildpad in de Uebergdreef bloedend in de graskant lag. Het dier werd naar een dierenartsenpraktijk in Hamme overgebracht waar het de nodige zorgen kreeg. De praktijk deed dit dan ook nog eens onbezoldigd.