Dwergen voor Iggy Pop: de gekste eisen uit 45 jaar Feestengeschiedenis Yannick De Spiegeleir

08 augustus 2020

13u14 2 Lokeren Bepaalde artiesten en hun entourage testen met hun verlanglijstje de vindingrijkheid van de backstagecrew van de Lokerse Feesten. In deze rubriek schetsen we de meest spectaculaire riders uit de 45-jarige geschiedenis van het stadsfestival. Vandaag: dwergen voor Iggy Pop.

Niet elk item op een verlanglijstje moet serieus genomen worden. Al is het soms moeilijk om te bepalen wat de artiesten nu wél echt willen en wat voor de grap is. “De rider van Iggy Pop is een juweeltje, een heel uitgebreid, vergezocht verhaal over indianen en dwergen waarin wij moesten speuren naar wat hij nu écht wil en wat niet. Naar het schijnt heeft een organisator ooit in paniek naar Iggy’s management gebeld omdat hij geen dwergen vond (lacht)”, vertelde Peter Daeninck in een interview met Humo.