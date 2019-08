Duo betrapt met drugs op schuttersterrein Kristof Pieters

22 augustus 2019

Een patrouille van de politie Lokeren heeft twee mannen betrapt met drugs op het schuttersterrein in de Verloren Boslaan. Het gaat om een 24- en een 26-jarige man. In hun onmiddellijke buurt werd een gebruikshoeveelheid cannabis gevonden. Het leek erop of deze vlug was weggegooid bij het zien van de politie. Bij een huiszoeking werd een stevige gebruikshoeveelheid aangetroffen.