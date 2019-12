Duizendvoet en OLVC zamelen geld in voor De Steiger Yannick De Spiegeleir

21u14 8 Lokeren Net zoals elk jaar zetten kleuterschool Duizendvoet en lagere school OLVC zich in voor de Warmste Week. Dit jaar zamelen de leerlingen en hun leerkrachten geld in voor vzw De Steiger. “Deze organisatie ondersteunt en begeleidt gezinnen met een problematisch opvoedingssituatie”, zegt Kathleen Gielis, directeur van kleuterschool Duizendvoet.

Duizendvoet en OLVC werden uitgedaagd door Niels Destadsbader om verschillende opdrachten tot een goed einde te brengen. “Zo werden er de voorbije weken al leuke kerstfoto’s gemaakt, kerstkaarten geknutseld die in de buurt uitgedeeld worden, een zelfgemaakte kerstboom in elkaar geknutseld,... Maar ook de ouders droegen al hun steentje bij: er werden al meer dan 20 sjaals gebreid én verschillende ouders engageren zich om op de kerstmarkt minstens 200 heerlijke gebakjes te maken die verkocht kunnen worden”, verduidelijkt Gielis. “Op vrijdag 13 december brengen we iedereen samen om te kijken of alle opdrachten gelukt zijn.”