Duizendvoet en OLVC belonen winnaars fotozoektocht met boek Yannick De Spiegeleir

24 september 2020

13u40 0 Lokeren Om de vakantie in coronatijden wat op te vrolijken, werkten enkele ouders van kleuterschool Duizendvoet een fotozoektocht uit deze zomer.

“Tijdens de voorbije twee vakantiemaanden bleven veel gezinnen van onze scholen thuis. De bedoeling van deze zoektocht was om de straten rondom de school beter te leren kennen. Een mooi project over de buurt, uitgewerkt door de ouders Er namen heel wat enthousiaste kleuters en lagere schoolkinderen deel aan de fotozoektocht”, zegt Kathleen Gielis, directeur van Duizendvoet. “Uit alle inzendingen werden afgelopen weekend de winnaars getrokken. De twee winnaars, Younes El Herdi en Stan Van Goethem, kregen een mooi boek mee, passend in het jaarthema ‘Boekenstebuiten’”, besluit Gielis.