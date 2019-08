Drummer The Scorpions hangt portret huiskunstenaar Lokerse Feesten in living Yannick De Spiegeleir

09 augustus 2019

13u53 3 Lokeren Mikkey Dee van The Scorpions, heeft een schilderij aangekocht van de huiskunstenaar van de Lokerse Feesten. Jean-Pierre Letienne maakte een portret van de legendarische drummer.

De iconische drummer Mikkey Dee, die van 1992 tot 2015 deel uitmaakte van Motörhead en de kunstenaar kwamen met elkaar in contact dankzij Mr. Retro: de manager van Letienne. Samen met Lilith D’licious is hij de eigenaar van Sinners Dolhouse: een grote ‘burlesque school’ gelegen in Antwerpen.

“Lilith en ik zijn al jaren bevriend met Mikkey. We gaan regelmatig mee naar shows en concerten waar hij speelt zoals Graspop of Glastonbury. Voorheen met Motörhead en nu dus met The Scorpions. Mikkey nodigt ons steeds uit als hij in de buurt is”, vertelt Mr. Retro.

Onmiddellijk vrouw gebeld

“Het kunstwerk hebben we aan Mikkey onthult tijdens een show hier in België, en hij was zeer verrast en enthousiast. Hij heeft toen onmiddellijk zijn vrouw gebeld om het werk te tonen en te kiezen waar in hun woning ze het werk een plaats zullen geven. Het krijgt een plaats in de living. Ook de andere bandleden van The Scorpions toonden interesse in zijn werk.”

Letienne’s kunst is te zien van september tot eind oktober in Antwerp Dollhouse in Antwerpen. Volgend jaar zal Letienne exposeren in de galerij van Mikkey Dee in Las Vegas. Wie meer over de kunstenaar wil weten, kan contact opnemen via mr.retro@sinnersdollhouse.be of surfen naar zijn Instagrampagina.