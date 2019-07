Drugsverkoop achter station: dealer krijgt vijf maanden cel Nele Dooms

16 juli 2019

14u57 0

Zakaria H. uit Lokeren is voor de Dendermondse rechter verschenen wegens het bezit en de verkoop van drugs. Hij werd begin dit jaar opgemerkt door een politiepatrouille aan de achterkant van het station van Lokeren waar hij aan het dealen was. H. probeerde nog weg te vluchten en gooide onderweg nog wat zakjes cocaïne en heroïne weg. Maar de politie kreeg hem toch te pakken. Hij had ook verdacht veel geld op zak, wat wees op drugsverkoop. Volgens de openbaar aanklager is de man een “typische drugskoerier”. Hij werd door de rechtbank veroordeeld tot vijf maanden effectieve gevangenisstraf van 8.000 euro effectieve boete.