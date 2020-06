Drugs gevonden onder passagierszetel Kristof Pieters

30 juni 2020

14u56 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft maandagavond drugs gevonden bij een verkeerscontrole.

Een patrouille deed omstreeks 17.20 uur controle van een voertuig in de Nachtegaallaan. De drughond vond een gebruikershoeveelheid cannabis, verstopt door de bestuurder onder de passagierszetel. Anderhalf uur later vond de drughond in de Nachtegaallaan een gebruikershoeveelheid cannabis op een man.

Zondag waren er ook al drugvangsten gedaan. Omstreeks 14 uur controleerde de politie in de buurt van het Bospark een man en een vrouw. Bij de fouillering vonden ze enkele doses heroïne en cocaïne.