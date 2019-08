Dronken man overnacht in politiecel Yannick De Spiegeleir

05 augustus 2019

15u28 0

De politie trof zondagnacht een beschonken 36-jarige man aan in de Stationsstraat. De betrokkene wou vrienden bellen, maar zijn gsm was plat. Hij werd te voet begeleid naar het commissariaat waarna hij overgaf in het verhoorlokaal. Hij bracht de nacht door in een politiecel.