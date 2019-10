Dronken man gaat zich bij politie beklagen over het vroege sluitingsuur van cafés Kristof Pieters

11u11 0 Lokeren Bij de politie gaan klagen over het vroege sluitingsuur van cafés. Dit was wellicht niet het meest lumineuze idee van een 35-jarige man die zaterdagochtend stomdronken het commissariaat van de politie Lokeren binnenwaggelde.

Hij vertelde eerst een onsamenhangend verhaal waar de agenten kop noch staart aankregen. Hij kreeg echter het voordeel van de twijfel en werd aangezet om het commissariaat te verlaten en naar huis te gaan. De agenten volgden hem echter via de camera’s op het openbaar domein en stelden vast dat hij tevergeefs aan de gesloten deur van een café stond te morrelen. Teleurgesteld keerde hij terug naar het commissariaat en vroeg hij de politie of de cafés in Lokeren dan wel erg vroeg de deuren sloten of eerder te laat opengaan. Een antwoord kreeg hij niet want nadat hij één van de agenten een duw gaf, mocht hij zijn eigen roes gaan uitslapen in de politiecel.