Dronken brokkenpiloot en dronken supporter in de cel Kristof Pieters

04 oktober 2020

19u48 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft zaterdagavond twee dronken personen aangehouden en opgesloten: een brokkenpiloot en een wildplassende supporter.

De dronken chauffeur was de eerste die een nachtje kreeg aangeboden in de cel. Hij veroorzaakte rond 18 uur een ongeval in een centrumstraat in Lokeren, gelukkig enkel met materiële schade.

Hij kreeg een tijdje later het gezelschap van een dronken supporter die tijdens de thuiswedstrijd van Sporting Lokeren-Temse al een proces-verbaal had gekregen omwille van wildplassen. De man werd bestuurlijk aangehouden omdat hij daarna toch iets te diep in het plastic bekertje had gekeken.