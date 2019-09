Dronken bestuurder belandt in de gracht Kristof Pieters

09 september 2019

18u31 1 Lokeren Een dronken bestuurder is in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn wagen in de gracht beland in de Koning Boudewijnlaan in Lokeren.

De politie van Lokeren kreeg omstreeks 1 uur een melding binnen dat er een auto in de gracht zat. Er was echter niemand aan te treffen. Wat later keerde de 30-jarige bestuurder terug naar zijn voertuig. Hij blies positief.

Het was niet de enige die afgelopen weekend te diep in het glas had gekeken. Zaterdagavond viel een dronken 43-jarige man mensen lastig die kwamen tanken in een benzinestation op de Zelebaan. De politie hield de man bestuurlijk aan.

Zondagavond tot slot moest ook nog een zwaar dronken 42-jarige vrouw opgesloten worden.