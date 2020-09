Drie strafschopreddingen in één penaltyreeks: doelman Espeso Nunez helpt Lokeren-Temse naar vierde bekerronde Renzo Van Moortel

14 september 2020

17u36 0 Lokeren Penaltyheld Espeso Nunez. De 25-jarige doelman stopte zondagmiddag drie strafschoppen en loodste de Lokeren-Temse voorbij Sporting Hasselt naar de vierde ronde van de Croky Cup. Een ideale opsteker een week voor de competitiestart.

Devon Maes. Jason Cammalleri. Jesse Wijnen. Stuk voor stuk botsten ze vanop elf meter op Espeso Nunez. Drie keer in de goede hoek, hoofdrolspeler in een mooie voetbalnamiddag. Bekerheld.

“Na de reguliere speeltijd ging ik naar Jan, waarna hij me een papiertje gaf waarop stond wie naar welke hoek zou trappen. De eerste bleek te kloppen, daarna was ik dat eigenlijk al vergeten. De andere twee pakte ik op instinct. Ach, een strafschop is altijd 50-50.”

Het maakte de vreugde er niet minder om. Spelers, staf en supporters gingen door hun dak. Iedereen naar Espeso. Hiervoor zijn bekercompetities uitgevonden. “De ontlading was bijzonder groot. We weten dat de supporters veel van onze verwachten, dat geeft ons een boost. We willen alles doen om hen plezier te gunnen.”

Gemoedsrust

Het bleek uiteindelijk Hervé Telen die het bezoekende vak in brand stak - zo’n 100 Lokerse supporters trokken mee naar Hasselt. Kurkdroog in de linkerbenedenhoek, doelman Decloedt had geen reactie in huis. “We zijn altijd koelbloedig gebleven en trapten onze strafschoppen uitstekend”, aldus Nunez. “Dit is een mentale boost met het oog op de competitiestart.”

Geen holle woorden. De prestatie in Limburg schenkt de Waaslanders gemoedsrust . Met al die nieuwe namen was het toch afwachten wat dat zou geven tegen een sterke ploeg als Hasselt. Lokeren-Temse was op de afspraak. Geslaagd voor de eerste test. Een sterk begin, met hoge pressing en enkele kansen - Van Moerzeke miste twee keer -, nadien prima teruggevochten na een achterstand. Lokeren-Temse maakte bij momenten indruk, vooral na de pauze. “We waren heer en meester”, is Nunez overtuigd.

Tien minuten voor tijd deed Van Moerzeke dan toch wat-ie moest doen. Zijn tweede doelpunt in evenveel officiële wedstrijden dit seizoen. Kan Van Moerzeke dan toch nog uitgroeien tot eerste spits op Daknam? Het zou mooi zijn, als jeugdproduct van Sporting Lokeren.

Wielsbeke

Zelfs met tien man - na de rode kaart van Schurmann - bleven de bezoekers vrij makkelijk overeind in de resterende tien minuten. Van Der Straeten puzzelde. De Langhe kwam erin voor Ben Omar en dat rendeerde. “We gingen defensiever spelen en hielden stand. We creëerden zelfs nog enkele kansjes.”

De rest van het bekersprookje kent u inmiddels. Het social mediateam van Hasselt grapte: “We verliezen het liefst tegen de uiteindelijke bekerwinnaar.”

Ludiek en voorbarig, maar de weg naar nòg een bekerronde ligt wel open voor de Waaslanders. In de vierde ronde wacht immers eersteprovincialer Wielsbeke. Dat mag geen problemen vormen. Met open vizier zullen de West-Vlamingen wellicht niet naar Daknam komen. Het zou wel eens handbal kunnen worden.

De opdracht is duidelijk, volgens Nunez: “Starten zoals tegen Hasselt en zo snel mogelijk scoren.”