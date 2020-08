Drie schapen en verse koemelk: De gekste eisen uit 45 jaar Feestengeschiedenis Yannick De Spiegeleir

02 augustus 2020

12u00 0 Lokeren Bepaalde artiesten en hun entourage testen met hun verlanglijstje de vindingrijkheid van de backstagecrew van de Lokerse Feesten. In deze rubriek schetsen we de meest spectaculaire riders uit de 45-jarige geschiedenis van het stadsfestival. Vandaag: schapen voor DAAU.

In 2001 dienen de Lokerse Feesten drie schapen te voorzien voor het concert van de Belgische formatie DAAU (Die Anarchistische Abendunterhaltung). De dieren worden in bruikleen aangeboden door een boer uit Daknam en met de tractor naar de Grote Kaai vervoerd. Twee dagen later krijgt de Feesten een artiest over de vloer die verse koeienmelk vraagt. Opnieuw wordt een beroep gedaan op de behulpzame boer. Aangezien die reeds schapen had geleverd, ging die ervan uit dat hij ditmaal een koe naar de festivallocatie diende te voeren. (Bron: 40 jaar Lokerse Feesten, Bert De Backer en Rudi Lammens)