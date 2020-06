Drie klassen van De Vinderij vinden onderdak in koetshuis Verloren Bos: “Bosbubbel perfect alternatief voor geannuleerde zeeklas” Yannick De Spiegeleir

15 juni 2020

16u01 4 Lokeren De coronacrisis heeft voor sommigen ook positieve gevolgen. Drie klassen van school voor buitengewoon basisonderwijs De Vinderij 2 krijgen sinds kort les in het koetshuis van stadspark Verloren Bos. “We genieten hier dubbel in onze bosbubbel”, knipoogt ergotherapeute An Derweduwen.



Tijdens de lockdown ging Helmut Roodhooft, directeur van De Vinder 2, op zoek naar extra plaatsen om de nodige afstand tussen de contactbubbels te kunnen vrijwaren. In overleg met het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT), beheerder van de jeugdverblijven in het Verloren Bos, konden drie klassen van de school in twee aparte groepen hun intrek nemen in het koetshuis van het voormalige kasteel. Elke dag komen de kinderen rechtstreeks van de bus in de Bleekmeersstraat naar de bosbubbel in het stadspark.

Paarden op bezoek

“Voor onze kinderen is dit écht een meerwaarde. De bos- en zeeklassen zijn in het water gevallen door de coronacrisis, maar dit is een mooi alternatief”, legt An uit. “Het thema van onze bosbubbel is dieren. Vandaag (maandag, red.) hebben we twee paarden op bezoek dankzij een ouder van een leerling. Vorige week kwam er ook al een politiehond langs. De kinderen leren hier rekenen, lezen en schrijven en zoveel meer. We knutselen met natuurmateriaal en hebben bijvoorbeeld met de fiets ook al een bezoek gebracht aan een aardbeiboer. Van een mooier aanbod konden we niet dromen.”