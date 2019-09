Drie dronken personen mogen roes uitslapen in de cel Kristof Pieters

23 september 2019

16u16 1 Lokeren De politie van Lokeren heeft afgelopen weekend drie dronken personen van straat moeten plukken. Ze werden allen bestuurlijk aangehouden en mochten hun roes uitslapen in de cel.

De eerste melding kwam zaterdagochtend om 5.16 uur. Een vrouw lag op de grond op de Markt. Er was nauwelijks beweging maar de alcoholgeur maakte meteen duidelijk wat er aan de hand was. Dat was ook het geval in de Hovenierstraat waar zaterdagmiddag rond 15 uur een man werd aangetroffen, omringd door 14 bierblikjes. Een politieman die poolshoogte kwam nemen moest een schop ontwijken.

Tot slot werd zondagochtend om 6.45 uur een zwaar dronken jonge man opgepakt die over het rond punt van de Markt strompelt.