Drankautomaat in Park ter Beuken opengebroken voor kleingeld Kristof Pieters

07 januari 2020

15u39 2 Lokeren Een dief heeft maandag ingebroken in een openbaar gebouw in het Park ter Beuken in Lokeren. Er werd een kelderraam stukgeslagen om binnen te geraken. De dader sloeg de drankautomaat stuk om de muntstukken te kunnen stelen.

Er was maandag ook nog een melding van een inbraak in een garage in de Vredegerechtstraat. Daar werd echter niets gestolen.