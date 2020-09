Doorstoten is een must: Lokeren - Temse met (2.300?) supporters tegen eersteprovincialer Wielsbeke Renzo Van Moortel

17 september 2020

16u50 0 Lokeren De weg naar de profclubs ligt open. Lokeren - Temse ontvangt zaterdagavond eersteprovincialer Wielsbeke in de vierde ronde van Croky Cup en kan zich geen uitschakeling permitteren. Winning is the only option.

“Als tweede amateurklasser tegen een eersteprovincialer moet je ervan uitgaan dat je wint.”

Voilà, simpel. Alec Luyckx kent de opdracht. Op naar de vijfde ronde met profclubs, toch?

Lokeren - Temse mag zich vlak voor de competitiestart niet verslikken tegen Wielsbeke, voor het eerst in haar geschiedenis in de vierde ronde. Hoe defensief de West-Vlamingen zich ook mogen voorstellen. Niet dat we het tactische plan van de bezoekers nu al konden inkijken, maar welke eersteprovincialer durft op Daknam met op vizier voetballen? Luyckx: “Zelfs Hasselt zakte laag in tegen ons, dus ik verwacht dat Wielsbeke dat ook zal doen.”

Als we de officiële clubwebsite mogen geloven, zal het zich wel ‘als een leeuw op elke bal gooien’. Luyckx blijft beleefd: “Makkelijk wordt het zeker niet.”

Zijn oplossing lijkt dat op papier echter wel. “Rustig blijven, geduldig voetballen en zo vlug mogelijk scoren om de wedstrijd open te breken. Of we aanvallender zullen voetballen? Misschien wel. Ik zou daar alleszins voor kiezen.”

Dromen van Anderlecht

“Sowieso is het de bedoeling om meer te voetballen”, aldus Luyckx. Coach Van Der Straeten zette in de vorige bekerwedstrijden in die optiek twee spelmakers op zijn middenveld. Luyckx - vorig seizoen op nummer tien - zakte een rijtje lager. “Daar kom ik vaker aan de bal en voel ik me beter.”

Nieuwkomer Yassin Ben Omar speelde daardoor achter het aanvallende trio. “Zowel Yassin als ik kunnen vrij bewegen op het middenveld. Daar loopt echt veel voetballend vermogen, hoor. We kunnen het balletje laten gààn.”

Razendbenieuwd of Luyckx en co. die filosofie ook trouw blijven tegen sterke(re) tegenstanders. Als de Waaslanders zaterdagavond hun job doen, kunnen ze in de volgende ronde een tweedeklasser tegenkomen. Pas nadien worden de Jupiler Pro League-ploegen in de pot gegooid. “Daar willen we in de groep nog niet aan denken”, houdt Luyckx de boot af.

Al durft hij wel te dromen: “De competitie blijft het belangrijkste, maar welke voetballer wil geen mooi bekerparkoers afleggen en tegen mooie ploegen spelen? Als ik mag kiezen, zou ik liefst tegen een echte topploeg als Anderlecht spelen. Puur voor de ervaring. Het zou minder leuk om naar pakweg Kortrijk te gaan en daar even goed uitgeschakeld worden.”

2.300 supporters?

Zeker nu er op Daknam allicht meer publiek mag worden toegelaten. De eerste 400 tickets vlógen al de deur uit, maar het bestuur van Lokeren - Temse hoopt van de lokale en Vlaamse overheid groen licht te krijgen om vanaf zaterdag 2.300 supporters te ontvangen. En of die na maandenlange afwezigheid het kot in brand zullen steken. “Die sfeer zal indruk maken op onze tegenstander”, klinkt Luyckx enthousiast.

Alleen: misschien niet enkel op de tegenstander. Een aantal van Luyckx’ ploegmaats heeft nog nooit voor zoveel volk gevoetbald - op Temse waren de tribunes veelal kaal. “Voor sommige jongens zal dat voor stress zorgen, ja. Zij zullen de eerste minuten wat onder de indruk zijn, maar daarna moet dat vooral een positieve vibe opwekken. Zo’n publiek is een extra steun. Daar hoeven we niet bang voor te zijn, hé.”

Whatever. 400 of 2.300 supporters, verliezen zou een blamage zijn. Schrijf maar op: Lokeren - Temse plaatst zich voor de vijfde ronde. Dan kan het échte werk beginnen.