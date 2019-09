Doek valt voor oudste bloemenwinkel van de stad: “Duitse officiers kochten hier bloemen voor plaatselijke liefjes” Yannick De Spiegeleir

30 september 2019

15u35 1 Lokeren Na veertig jaar sluit Jan Van Slycken (65) de deuren van Heliotroop op de Groentemarkt. De oudste bloemenwinkel van Lokeren bestond al sinds 1942 en verwierf naam en faam door haar verse snijbloemen. “Ik heb nooit een koelcel gewild in de zaak. Onze bloemen kwamen steeds rechtstreeks van de kweker”, zegt de florist.

Het was midden in de Tweede Wereldoorlog toen Elfriede Verstraeten in de Lokerse Stationsstraat een bloemenwinkel opende die later zou verhuizen naar de Groentemarkt. Van Slycken nam de onderneming van de nicht van zijn vader over in 1979 en stond exact 40 jaar aan het roer van de oudste bloemen- en plantenzaak van de stad.

Hij herinnert zich nog enkele leuke anekdotes die Elfriede hem indertijd toevertrouwde. “Zij moest met de fiets naar Gent om bloemen te kopen op de Kouter. Ze verkocht in de oorlogstijd voornamelijk aan smokkelaars met geld, lokale fabrieksbazen en Duitse officiers die hun plaatselijke liefjes paaiden met bloemen.”

Kraakvers

Kraakverse bloemen en een kwaliteitsvolle service vormden het handelsmerk van Heliotroop. “Sommige collega’s installeerden een koelcel. Ik heb dat nooit gewild. Hier werd minstens vier keer per week vers materiaal geleverd. ‘Gooi nog liever duizend frank in de vuilbak dan een klant te verliezen door slechte kwaliteit’ was een raad die ik ooit kreeg en die heb ik altijd ter harte genomen.”

Met Heliotroop verdwijnt ook de laatste bloemenwinkel in de onmiddellijke nabijheid van de Lokerse Markt. “Ooit waren we hier met drie bloemenwinkels op de Groentemarkt, nu schiet er geen enkele meer over.” Nochtans kreeg de florist, dankzij de mooie ligging van zijn zaak recht tegenover het stadhuis, geregeld ‘gelegenheidsklanten’ over de vloer. “Als pasgetrouwde koppels in allerijl nog op zoek waren naar een boeket verwezen uitbaters van de horecazaken op de Markt naar mijn zaak.”

Bloemendagen

Vorig jaar ging zijn trouwe medewerkster Brigitte Ollivier op pensioen na meer dan 47 jaar dienst. Zelf besloot Van Slycken nog één jaar door te gaan. Hij zocht, maar vond geen geschikte kandidaat om Heliotroop over te nemen. “Als er geen interesse is in een overname, houdt een historische winkel op te bestaan. Zo is het nu eenmaal. Ik blijf hier dus wonen. We zien wel wat de toekomst brengt.”

De florist maakte de afgelopen veertig jaar heel wat evoluties door. “Vroeger had je met de kerkelijke en wettelijke feestdagen een beperkt aantal bloemendagen. Nu zijn het er veel meer: Valentijn, internationale vrouwendag of secretaressedag om er maar enkele te noemen. De seizoenen spelen geen rol meer en het aanbod is enorm verbreed.”

Hoewel Van Slycken vanaf 1 oktober zal genieten van een welverdiend pensioen zal hij bepaalde aspecten van zijn zaak zeker missen. “Mijn klanten en de levendigheid van de handel, maar ook de geur van de bloemen.”