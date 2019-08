Dodelijk brandweerincident roept bij Wase collega’s herinneringen op: “Gasexplosie heeft ons getekend, maar nooit hebben we aan stoppen gedacht” Kristof Pieters

12 augustus 2019

18u16 8 Lokeren/Kruibeke De dood van twee brandweermannen in Beringen, roept bij collega’s uit het Waasland nare herinneringen op. Majoor Luc Van de Vyver uit Lokeren raakte in 2004 zwaargewond bij een gasontploffing. Ook zijn Kruibeekse collega’s Jozef Maes en Gino Foubert moesten lang revalideren na een gelijkaardig incident twee jaar eerder. “Stoppen wilden we niet, maar we zijn wel voorzichtiger geworden”, klinkt het.

Luc Van de Vyver is nog steeds actief bij de brandweerzone Oost, maar neemt zelf niet meer deel aan interventies. “Ik word volgend jaar 65 en hou me tegenwoordig vooral bezig met het logistieke aspect van de zone”, vertelt hij. Het drama in Beringen roept bij hem herinneringen op. In 2004 raakte Van de Vyver, toen commandant van het Lokerse korps, zwaargewond bij een gasexplosie in de Pieter Tackstraat. Hij was op weg naar huis toen de oproep binnenkwam. Hij was vlakbij en besloot meteen polshoogte te gaan nemen. Toen hij samen met de bewoner binnen een kijkje ging nemen, vond er een zware explosie plaats. “Ik had niet de juiste informatie doorgekregen en wist niet dat er LPG (petroleumgas) in de woning was opgeslagen.”

Lange revalidatie

Luc Van de Vyver liep zware brandwonden op aan handen, armen en gezicht. “Ik heb enkele huidtransplantaties moeten ondergaan en heb acht maand lang moeten revalideren”, blikt hij terug. “Psychologische bijstand heb ik nooit gezocht. Ik voelde die behoefte niet. Ik had veel steun van mijn familie en het korps. Mijn zus heeft alle krantenknipsels en steunbetuigingen bijgehouden. Mijn job bij de brandweer heeft nooit ter discussie gestaan. Ik wou zo snel mogelijk weer aan het werk. Ik geef wel toe dat zoiets wel sporen nalaat. Als er sprake was van een gaslek bij een melding, voelde ik toch telkens een kleine rilling. Ik ben ook wel wat voorzichtiger geworden sindsdien. Met leegstaande gebouwen mag er geen enkel risico genomen worden. Bij mij ging het om een gasexplosie, maar uiteraard ken ik ook het fenomeen van de ‘flashover’. Ik heb het in mijn carrière ook één keer meegemaakt, maar toen was er gelukkig niemand binnen. Opleidingen zijn erg belangrijk, maar je kan niet op elk scenario trainen. Dit soort drama’s tonen aan dat er altijd een risico is voor hulpverleners.”

Littekens

In 2002 raakten ook twee brandweermannen zwaargewond bij een gasexplosie in Kruibeke. Een dolgedraaide bewoner dreigde ermee zijn flat op te blazen. Commandant Jozef Maes en Gino Foubert trachtten de radeloze man nog op andere gedachten te brengen maar een krachtige explosie volgde. Achteraf bleek dat wellicht een gsm-oproep bij het slachtoffer voor de fatale elektrische ontlading zorgde. Jozef Maes was er het ergst aan toe. Hij lag toen acht dagen in een coma en moest anderhalf jaar revalideren. Intussen heeft hij afscheid genomen van de brandweer. Gino Foubert is nog wel actief bij de Hulpverleningszone Waasland. “Ik heb een jaar lang moeten revalideren”, getuigt hij. “Uiteraard heeft zo’n ervaring me getekend. Ik ben nog voorzichtiger geworden, vooral voor de manschappen voor wie ik verantwoordelijk ben. Ik ben weer aan de slag kunnen gaan, maar de littekens zijn wel gebleven. Ze herinneren me eraan dat er altijd gevaar schuilt om de hoek. Je moet steeds alert blijven voor alle signalen, maar je kan nooit elk risico uitsluiten.” Met zijn vroegere commandant heeft hij nog steeds een bijzondere band. “Elk jaar gaan we op 19 september, de dag van het incident, samen iets eten. We hebben het samen overleefd en dat heeft ons dichter bij elkaar gebracht.”