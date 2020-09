Gesponsorde inhoud DMG viert 30 jaar opendeurdagen in nieuw jasje: “Het wordt een speciale en coronaveilige editie” Aangeboden door De Maesschalk Goethals Van de commerciële redactie

30 september 2020

14u51 0 Lokeren Op zoek naar zonwering, rolluiken, terrasoverkapping, raamdecoratie of een nieuwe garagepoort? Dan moet je nu bij De Maesschalk-Goethals (DMG) zijn. Voor het dertigste jaar op rij vinden daar namelijk de herfstopendeurdagen plaats, maar deze keer in een ander jasje. “Het event lokt jaarlijks honderden bezoekers. Met corona leek het ons geen verantwoorde keuze om het in zijn traditionele vorm te laten doorgaan. Daarom zijn er nu de promodagen”, zegt Jolien De Maesschalck.

Dat DMG expertise heeft, is een understatement. Het familiebedrijf heeft intussen 30 jaar op de teller staan. “In 1990 hebben mijn ouders DMG opgericht. Tien jaar geleden zijn mijn broer en ik mee in het bedrijf gestapt. Nu staan we – ondanks de gevolgen van het coronavirus – sterker dan ooit”, aldus Jolien.

Niet stilgezeten

Toch moet Jolien toegeven dat het virus er ook bij hen erg heeft op ingehakt. Enkele medewerkers waren even technisch werkloos, leveranciers waren niet op tijd en tot vandaag zijn er stockbreuken. “Het was en is een zeer moeilijke periode”, zegt Jolien. “Net in het hoogseizoen moesten we acht weken verplicht sluiten. Maar we hebben zeker niet stilgezeten. Integendeel, we hebben van de tijd gebruik gemaakt om na te denken.”

Opendeurdagen zoals we die vroeger kenden, zijn ondenkbaar. In een weekend verwelkomden we wel vijfhonderd mensen Jolien De Maesschalck

Een van de zaken waarover ze hebben nagedacht, zijn de herfstopendeurdagen. Die gaan elk jaar door tijdens het eerste weekend van oktober. “Maar opendeurdagen zoals we die vroeger kenden, zijn nu ondenkbaar. Het was elke keer zo’n immens succes dat we in één weekend (vrijdag, zaterdag en zondag) wel vijfhonderd mensen mochten verwelkomen. In deze omstandigheden zal dat niet kunnen”, aldus Jolien. “Dit jaar zal het dan ook een speciale editie worden.”

Coronaproof

Het grootste verschil is dat DMG geen drie dagen, maar drie weken de deuren zal openhouden voor publiek. En dat heeft meerdere voordelen. Zo kan je van 28 september tot en met 14 oktober met je eigen ogen zien wat DMG in de aanbieding heeft. Je krijgt ook advies op maat én je offerte wordt ter plaatse opgesteld. “Je hebt met andere woorden meer tijd om te genieten van exclusieve kortingen en acties”, zegt Jolien nog.

Daarbij zullen er zoals altijd hapjes en drankjes zijn. “Maar geen fingerfood. We doen er alles aan om het zo coronaproof mogelijk te laten verlopen”, aldus Jolien. Om diezelfde reden wil ze iedereen ook oproepen om te reserveren als je naar de promodagen komt. “Onze showroom is vijfhonderd vierkante meter, wat erg ruim is. Maar als je reserveert, weten we ongeveer hoeveel personen we kunnen verwachten. En op die manier hebben we ook de gegevens van de aanwezigen.”

De promodagen gaan door in Heiendestraat 82 in Lokeren. Reserveren kan via de website. Voor meer informatie mag je ook altijd contact opnemen via info@demaesschalckgoethals.be of +32 93 48 54 30.